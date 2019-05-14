Akşener'den skandal ifadeler! İkinci bir 28 Şubat darbesidir

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da İmamoğlu için çalışacaklarını ve YSK'nın kararının ikinci 28 Şubat olduğunu söyledi.

Güncellenme 14 Mayıs 2019 10:42

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK’nın İstanbul kararı sonrası Ekrem İmamoğlu için çalışacaklarını söyledi.

Dün Soma maden faciasının yıl dönümü olduğunu hatırlatan Akşener, “301 kömür gözlümüzü toprağa verdik ama sorumluları elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Hayatını kaybeden madencilerimiz için Allah’tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda bugün ilk hür ve adil seçimlerin yapıldığı 14 Mayıs 1950’nin yıl dönümü. Ne acıdır ki biz şafağa hasret milletimizle bir kez daha karanlıktan geçiyoruz” dedi.

“İkinci bir 28 Şubat darbesidir”

Akşener, “Aziz milletimizin iradesine vurulan darbeden daha büyük bir karanlık var mıdır?” sorusunu sorarak, “Bıkmadan korkmadan şu gerçeği ısrarla vurgulamaya devam edeceğiz: 6 Mayıs 2019 günü aziz milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. Bu darbeye sessiz kalmayacağız. Bağımlı yargı yoluyla millet iradesinin gasp edilmesi ikinci bir 28 Şubat darbesidir” ifadelerini kullandı.

“Söz veriyorum…”

Akşener sözlerine şöyle devam etti:

“Büyük Türk milletine söz veriyorum. Türkiye Venezuela ya da Kuzey Kore Olmayacak. Gün darbeye karşı hukuk saflarında buluşma günüdür. Gün, kaos ve çatışma isteyenlere karşı dik durma günüdür.

28 Şubat’ta Sayın Erdoğan Belediye Başkanlığından uzaklaştırıldı. Bugün aynısını 6 Mayıs'ta yaptılar. Bugün aynı hukuksuzluğa karşı Sayın İmamoğlu'nun yanında olacağız.

“Mesele açlık farkında değiller”

Sandığın devrildiği ülkede siyasi ve ekonomik huzur olmaz. Şahsi hırsları için demokrasiyi ve millet iradesini hiçe sayıyorlar. Ekonomi bakanı damat ve kayın pederi 'krizi savuşturduk, patlıcan yemeseniz ölmezsiniz' diyorlar ama mesele açlık farkında değiller. 2019 yılı için açıklanan fitre bedeli 23 lira. Yani bir kişinin karnını doyurmak için gereken para 23 lira. 4 kişilik bir ailenin karnını doyurmak için 92 lira gerekiyor.

“Asgari ücretin altında emekli maaşı var”

Asgari ücretin altında emekli maaşı var. Asgari ücretin altın çalışan var. İktidar artık milletimizle alay ediyor. Damat bakan utanmadan tünelin ucunda ışığın göründüğünü söyledi. Berat harikalar diyarında! Hem dengelenmişiz hem de Hazine Merkez Bankası'ndan 40 milyar dolar istedi. Çarşıda pazarda vatandaşım her şeyi görüyor da sayın bakan siz neyi göremiyorsunuz? Dengelendi uçacağı kaçacağı söylenen ekonomimiz ihtiyat akçesine muhtaç hale geldi.”