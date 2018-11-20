Akşener'den skandal çağrı! Esed'le anlaşın

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, hükümete yaptığı çağrıda milyonlarca insanın katili Esed'le anlaşılmasını istedi.

Güncellenme 20 Kasım 2018 11:07

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriyeli mültecilerle ilgili hükümete ilginç bir çağrıda bulundu.

Akşener, mültecilere vatandaşlık verilmemesi gerektiğini, bu sorunun çözülmesi ve mültecilerin geri dönüşünü sağlamak için Beşar Esed'la anlaşılması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlık vermeyin

Suriyelileri geri göndereceklerini ileri süren Akşener, “Nasıl diye sorarsanız eğer size devlet aklı veriyoruz yazın. Türk devletinin yüzü suyu hürmetine reçeteyi açıklıyoruz. Birincisi Suriyelilere Türk vatandaşlığı verilmeyeceğini kesin bir dille açıklayın. Bu bir bölümünün geri dönmesini sağlayacaktır” dedi.

Esed’le anlaşın çağrısı

Akşener, “İki, Geri dönme konusunda Esad’la anlaşın. Her ay 200 bin kişinin dönüşünü kararlaştırın. Türkiye’nin gücünü kullanın. Bu sorun sıfırlanana kadar sığınmacıların açtığı dükkanlarda kaçak ürün satışına engel olun. Geçici vergi mükellefiyet kanunu yapın vergi kesintisi yapın. Güney illerimizde esnafıma destek verin. Türkiye sınırlarını yolgeçen hanı olmaktan çıkarın” ifadelerini kullandı.

Sınır geçişleri ücretli olsun

Sınır geçişlerinin de ücretli hale getirilmesi gerektiğini belirten Akşener, Suriye’den aracını getiren mültecilere geçici sürücü belgesi hakkı verilmesi gerektiğini, Türk vatandaşının ödediği vergi kadar onların da vergi ödemesi gerektiğini, buranın Suriye olmadığının farkına varmaları gerektiğini, mevcut hükümete bir ders verme zamanının geldiğini, Türk milletinin bu hazin tabloya son vermeye çağırdığını söyledi.