Akşener'den McKinsey yorumu!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın McKinsey açıklamasını değerlendirdi.

Güncellenme 06 Ekim 2018 14:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını olumlu bulduklarını belirten Akşener, bu hizmet alımına karşı çıkan ilk siyasi parti olduklarını, uyarılarının dikkate alınmasına memnun olduklarını, doğru bir iş yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li McKinsey ile ilgili "Bütün Bakan arkadaşlarıma, 'Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız' dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz" demişti.

Evinin önündeki olayla ilgili açıklama

Akşener İstanbul’daki evinin önünde yapılan gösteriyle ilgili, konunun hep kadın kimliği üzerinden tartışıldığını, ama esas olanın o olmadığını, Türkiye’nin çok partili döneme geçildiğinden beri, sert siyasi polemiklerin yaşandığı bir ülke olduğunu, bugüne kadar hiçbir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde böyle bir çirkinlik yaşanmadığını, bunu çok manidar bulduğunu, Cumhurbaşkanı'nın, Sayın İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Valisi'nin ve İstanbul Emniyet Müdürü'ne tutumları için teşekkür ettiğini söyledi.

Şikayetçi olmamış

Evinin önüne gönderilen insanlarla ilgili şikayetçi olmadıklarını belirten Akşener, “Çünkü talimat alıp, gereğini yapmak zorunda kalmışlar. Esasında sorgulanması gereken gönderen iradedir. Türkiye bu tür gerilimlerin bitmesi gereken bir dönemde. Zaten yeteri kadar derdimiz var, yeteri kadar gerilim alanlarımız var. Bir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde nümayiş yapılmasını kamuoyunun dikkatine bırakıyorum" dedi.

Akşener, MHP Üsküdar İlçe teşkilatının görevden alınmasının sorulması üzerine ise, “Doğru bir karar" ifadesini kullandı.