Akşener'den haddini aşan sözler

Erken emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tepkisini dile getiren Akşener, adeta hükümeti tehdit etti.

Güncellenme 23 Ekim 2018 11:40

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.

AK Parti’ye EYT tepkisi

Emeklilikte yaşa yakınlarla ilgili konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 46 yaşında emekli olduğunu, vatandaş söz konusu olduğunda 'yük' denildiğini söyledi.

AK Partili vekillere çağrı

AK Parti milletvekillerine seslenen Akşener, partilerine ekonomide nereye gidiyoruz diye sormaları gerektiğini belirtti.

Ağır eleştiriler

Hükümete adeta tehditler savuran Akşener, “Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Türkiye'ye kıymayın, bize kulak verin. Bu kafayla Türkiye'yi IMF masasına oturtacaksınız. Hem de güçsüz şekilde” dedi.

Fındık tepkisi

Geçen hafta fındıkla ilgili verilen araştırma önergesinin reddedildiğini hatırlatan Akşener, düşmana karşı zafer kazanmış gibi alkışladıklarını, fındık üreticilerinin merak etmemesi gerektiğini, bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Akşener açıklamalarını şöyle devam ettirdi:

İktidara soruyorum; milyonlarca Suriyeli göçmenin 200 milyar liralık yükünü milletimizin sırtına yüklemeye hakkınız var mıydı? Kendisi 46 yaşında emekli olmuş. Vatandaşımız söz konusu olduğunda 'yük' öyle mi?

“Kazanılmış haklarının gasp edilmesinden rahatsız”

Emeklilikte yaşa takılanlar 38 yaşında emekli olma peşinde değil. Kazanılmış haklarının gasp edilmesinden rahatsız. 25 yıl prim ödemiş bir çalışan, maaş alabilmesi için 15 yıl beklemesi gerekiyor. İlk 5 yılında maaşının yarısı ödenebilir. Yaşı dolunca da maaşının tamamı ödenebilir.