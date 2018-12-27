Akşener'den Gül yorumu! Parti kurar mı?

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Abdullah Gül'ün parti kuracağına dair iddiaları değerlendirdi.

Güncellenme 27 Aralık 2018 11:18

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracağı iddialarını değerlendirdi.

Gül, parti kurar mı?

Seçime giderken böyle bir partinin kurulmayacağını düşündüğünü söyleyen Akşener, siyasi çalışmaların özelliğinin seçim sonrasını görmek olduğunu, 31 Mart akşamı çıkan sonucun bu hususta belirleyici olduğunu, bütün siyasi partiler açısından bunu söylediğini, siyasetin gerekçesiz olmadığını, 'Hadi canım istedi parti kurduk' demekle bu işlerin olmadığını, büyük bir mücadele verildiği için gerekçenin olması gerektiğini, Gül'ü uzun zamandır tanıdığını, saygı duyduğu bir siyasetçi olduğunu, Gül çapındaki bir siyasetçinin bugün böyle bir girişimde bulunmayacağını, 31 Mart akşamı çıkan sonucun bunu belirleyeceğini söyledi.

16 Nisan’da 17 büyükşehirde hayır çıktı

Akşener, muhalefet tabanındaki “Sonuç değişmez” umutsuzluğu ve sandığa gitme oranının düşeceği iddialarını da değerlendirdi. Akşener; sonuçların 16 Nisan referandumunda değiştiğini, referandumda muhalefet kanadının farklı çalıştığını ve İstanbul ve Ankara’da hayır çıktığını, 17 büyükşehirin hayır demesinin basit bir durum olmadığını, mühürsüz oya istenen tavrın konulamadığını, sürekli umutsuzluk halini, sürekli hilenin hurdanın söylenmesini doğru bulmadığını, insan unsurunun çok önemli olduğunu, sandık başında sizi temsil eden kişi boş bırakırsa orada hilenin olacağını, 1989’da olduğu gibi milletin kulak çekeceğini, bunu da AK Parti seçmeninin yapacağını, böyle olması durumunda çok şeyin değişeceğini belirtti.