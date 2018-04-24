Akşener'den Gül yorumu!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçimlerde her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini ve Gül için adaylıktan çekilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Güncellenme 24 Nisan 2018 10:30

İsmail Küçükkaya sunduğu programda Meral Akşener'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Akşener, "Çatı Adayı" formülüne ne diyor? Bu kapsamda Akşener'in Küçükkaya'nın sorusuna, "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem" yanıtını verdiği öğrenildi.

Tepki çeken hamle

24 Haziran seçimleri için geri sayım başladı. hem muhalefet hem de iktidar kanadı hazırlıkları tüm hızıyla devam ettiriyor. En son CHP'nin İYİ Parti'ye transfer ettiği 15 vekil sonrası siyaset kulisleri karışmış bu olay AK Parti tarafından ikinci Güneş Motel olayı olarak yorumlanırken MHP tarafından da büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Akşener ne düşünüyor?

Seçimler kapsamında siyasilerle yaptığı görüşmeleri seyirciye aktaran İsmail Küçükkaya bu sabah Akşener'in adaylık görüşlerini açıkladı.

100 bin imza topluyor

Küçükkaya'nın iddiasına göre Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.

“Gül için çekilmem”

Ayrıca Kücükkaya, Akşener'in kendisine Abdullah Gül için çekil demeleri durumunda çekilmeyeceğini, herkesin kendi adayı ile çıkması gerektiğini, milletvekili seçimleri için Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapabileceğini söyledi.