Akşener'den EYT tepkisi

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Meclis'te millet adına gelen her öneriye destek vereceklerini söyledi.

Güncellenme 30 Ekim 2018 11:24

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, EYT’de ilk turda vicdanı ile oy veren tüm vekillere teşekkür ettiğini, ikinci turda yaşananların ibretlik olduğunu, kararını değiştiren vekillerin mahcubiyetinin yüzlerinden okunduğunu, bunu vekillere yaşatmaya kimsenin hakkı olmadığını, kendisinden gelecek bir telefon ve vicdanları arasında kalan vekillerin vicdanını tercih etmeleri gerektiğini, millet adına gelen her öneriye İyi Parti’nin destek vereceğini, kişisel kaprisler için değil millet için çalışacaklarını söyledi.

“Türkçülükle PKK aynıdır dediler”

Akşener, “Çalışanlara zam yapalım diyoruz ‘yük olur’ diyor. Vatandaşa enflasyon desteği diyoruz ‘yük olur’ diyor. EYT teklifi veriyoruz ‘yük olur’ diyor. Devletin de milletin de sırtındaki en ağır yük sensin, sizsiniz. Sıkışınca ‘Milliyiz’ derler ama bunların derdi Türk’ledir. Andımız meselesi de budur. İki üç yıl millilik pozu verip atı alıp Üsküdar’ı geçtiler. Sonra da çıkıp Türkçülükle PKK aynıdır dediler. Dilleri öyle şişmiş ki borazan medya bir haftadır Türkçülüğe kin kusuyor. Aziz milletim bu günleri unutma” dedi.

“Fırat Çakıroğlu ile onun katilini bir tutamazsın, tutturmayız”

Milliyetçiliği PKK ile bir tutmanın ihanet olduğunu ifade eden Akşener, “Sınırları zorlama haddini aşma. Fırat Çakıroğlu ile onun katilini bir tutamazsın tutturmayız. Ama el hak sözlerinde katıldığım bir nokta var. Dedi ki “Ben milliyetçi değilim” biliyorduk zaten doğru söz ne denir? Biz senin cemaziyel evvelini de biliriz. Sen devleti topyekun FETÖ’ye teslim ettin. Bu millet FETÖ’ye teslim ettiğin devleti sokaktan topladı. Sen PKK ile masaya oturdun aziz şehitlerimiz bu devleti hendeklerden çıkardı getirdi” şeklinde konuştu.