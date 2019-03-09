Akşener'den Erdoğan'a küstah cevap!

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine küstah ifadelerle cevap verdi.

Güncellenme 09 Mart 2019 16:11

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin" sözlerine sosyal medyadan "Hodri meydan" ifadeleri ile cevap verdi.

Erdoğan’a bu sözlerle meydan okudu

"Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır” diyen Akşener, hak söze uyduğu için tehdit edildiğini, 28 Şubat'ın tanklı-tüfekli paşalarından bile korkmadığını, zamanında onlardan korkanlardan da korkmayacağını söyledi. Akşener sözlerini “Hodri meydan!" ifadesi ile tamamladı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener için "Sen Erdoğan'ın ağzından halkına terörist dediğini ispatlayamazsın. Ödeyeceksin. Ortağın hesabını ödüyor. Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına iftira atamazsın. Türkiye yol geçen hanı değildir. Bir hukuk devletidir. Sürekli bizi dillerine doluyorlar. CHP'ye sözde İYİ Parti'ye gönül vermiş kardeşlerime gerçekleri anlatmıyorlar. Kardeşlerim bu çapsızlar hangi iftirayı atarsa atmaz bizim gündemimiz, hedefimiz millet..." demişti.