Akşener'den çok iddialı "Yavaş" açıklaması! "İn-di-re-mez!"

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'yı Yavaş'a teslim etmeyeceği iddiaları hakkında konuştu.

Güncellenme 28 Mart 2019 09:37

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mansur Yavaş’ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesi durumunda görevini alacağı iddiaları hakkında, "İndiremez. Sayın Erdoğan pamuk olacak, pamuk" ifadelerini kullandı.

"İndiremez! İn-di-re-mez! İn-di-re-mez"

Sahte senet iddiası ile suçlanan Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş hakkındaki tartışmalar devam ediyor. Bazı kulis bilgilerine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’yı Yavaş’a teslim etmeyeceği ileri sürülüyor.

Sözcü’ye konuşan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi ve Erdoğan’ın seçim sonrası sert söylemleri terk edeceğini söyledi.

Akşener; "İndiremez! İn-di-re-mez! İn-di-re-mez. Sayın Erdoğan pamuk olacak, pamuk. Seçmen iradesi sandığa yansısın, Sayın Erdoğan rasyonel siyasete hızla dönecektir. Ben kendisini iyi tanıyorum, rasyonalite geri dönecek, seçmen yeniden "velinimet" olacak. Çünkü sonrasında 4 buçuk yıl var. Bakın astılar, kestiler, şu anda seçmene yalvarıyorlar…" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş için ne demişti?

"Allah göstermesin, Ankara bu tür cambazlara teslim edilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Burası başkentimiz bizim. Gereği neyse bunun yapılması lazım. Ankara gibi önemli bir şehri, başkentimizi kalkıp biz bu adamlara nasıl teslim ederiz? Onlar bir kere başta sahiplendiler ama ondan sonra da şimdi geri adım atamıyorlar. Tam da CHP'ye yaraşır bir Ankara adayı. Her işleri sahte, her işleri maalesef yamuk. Bunlar bugüne kadar hep böyle geldi. Çünkü CHP'de hesap vermek diye bir şey yok. Kaç seçim kaybedersem edeyim, tekrar aday olabilirim diye düşünüyorlar.”