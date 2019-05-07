Akşener'den CHP'ye sine-i millet çağrısı!

Akşener, 24 Haziran seçimlerinin ve 31 Mart seçimlerinin yeniden yapılması gerektiğini kabul edilmemesi durumunda sine-i millete dönüleceğini söyledi.

Güncellenme 07 Mayıs 2019 09:28

YSK’nin İstanbul’da seçimi yenileme kararı almasının ardından İyiParti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanını olağanüstü topladı.

Akşener’den Sine-i Millet önerisi

Akşener’den CHP’ye şu mesajın gittiği belirtildi: “İyi Parti’nin İmamoğlu’na desteği sürecektir. Ancak CHP’nin alacağı karar beklenmelidir. CHP’ye açık teklifimiz şudur: Madem YSK ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle seçimi yenileme kararı aldı. Bu karar tüm Türkiye’deki sandık kurulları için de geçerlidir. Öyleyse bu durum tüm Türkiye’de seçimlerin iptalini gerektirir. YSK’nin aldığı bu karar 24 Haziran için de ‘tam kanunsuzluk’ durumu oluşturur. Dolayısıyla madem İstanbul seçimleri iptal oldu. 24 Haziran’da yapılan genel ve 31 Mart’ta yapılan yerel seçimleri yeniden yapalım. Eğer bu çağrımız kabul edilmezse CHP ile birlikte sine-i millete dönelim.”

İyi Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Feridun Bahşi de yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Ankara’da hâkimler var diyemedik... Aklı öldürürsen, ahlak ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde, millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün, adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün, devlet de ölür. YSK sen aldığın talimatla adaleti öldürdün...”