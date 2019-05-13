Akşener'den Bahçeli'ye ağır ifadeler!

Akşener, Bahçeli'nin Öcalan hakkındaki sözlerini hatırlatarak, "Bir sonraki adım galiba Sayın Öcalan olacak” dedi.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 16:56

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

“Bir sonraki adım Sayın Öcalan galiba”

Buradaki konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yüklenen Akşener, "Bahçeli yıllarca bebek katili dediği terörist başına Öcalan dedi bir sonraki adım galiba Sayın Öcalan olacak” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin yıllarca bebek katili dediği terörist başına Öcalan dediğini ve bir sonraki adımın Sayın Öcalan olacağını ileri süren Akşener, “Bu savrulmanın her seçmen açısından dikkate değer bulunup değerlendirileceğini düşünüyorum. Bize PKK'lı dediler hatta Karamollaoğlu ve benim Kandil'le sözleşme imzaladığım iddiası ortaya atıldı. Bugün Kandil'le kimin ortak olduğunu Bahçeli'nin diliyle şaşkınlık, hayretle görmüş bulunuyoruz" dedi.

Bahçeli ne demişti?

Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada, "Böyle bir durum karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği şekliyle; çözüm sürecini kapsamayan ama avukatının talebine verilen bir cevaptır.

Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Yani görüşmese dahi bunlar Kandil’den haberleşiyorlar zaten. Bunu büyüterek farklı noktalara getirerek, hele hele PKK onun YPG’siyle onun HDP’siyle iş birliği yapıp seçim kazanma sevdasına kapılanların, ağızlarına böyle bir görüşmeyi almamaları lazım. Ağızlarına almaları gereken görüşme, yattaki görüşmeler olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.