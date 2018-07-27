Akşener, yeninden genel başkan olacak!

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in güçlü liderlik vaadi ile partisine yeniden genel başkan olacağı iddia edildi.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 15:39

Partisinin Afyon kampında kendisine yönelik ağır eleştiriler nedeni ile istifa eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter’dan yaptığı açıklamada kararının kesin olduğunu söylemişti. Bu açıklama sonrası bazı partililer Akşener’in evinin önünde toplanmıştı. Parti delegeleri Akşener’i tek aday olarak gösterdi ve geri dön çağrısı yaptı. Akşener’in güçlü liderlik vaadi ile partiye geri dönmeye ikna olduğunu iddia edildi.

Geri dönecek

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Akşener’in İyi Parti’ye dönüşüne kesin gözle bakıldığını, teşkilatın ve delegelerin talebine Akşener’in duyarsız kalmayacağını, geri dönerken de bazı katı şartları saklı tutacağını ileri sürdü.

Partililer, Akşener’in evinin önünden ayrılmıyor

Kurultay kararı alınan İyi Parti’ye yeniden Genel Başkan adayı olmayacağını açıklayan Akşener’i ikna etmek isteyen partililer, liderlerinin evinin önünden ayrılmıyor.

Akşener, Twitter’dan açıklama yapmıştı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meral Akşener, İyi Parti’nin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partinin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de gelecek yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğu başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatinde olduğunu belirtmişti.

Akşener, “Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır. Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" demişti.