Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düzenledikleri ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundular.

Güncellenme 10 Nisan 2019 10:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

CHP Lideri, YSK'ya 7 maddeyle bir çağrıda bulundu. Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, eleştirilerini sıraladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin çok yoğun ve ağır bir gündemi var. Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Seçimi iptal ettirme arayışı içindeler. Demokrasiden uzaklaşıyoruz. Bir kişinin talebine göre seçimi sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bütün dünyanın izlediği vahim bir tablo. Uzun uzun konuşmayacağım. Bugün YSK yeniden toplanıyor. YSK'yı göreve çağırıyorum.

Kılıçdaroğlu, 7 madde sıraladı

* YSK yasalara uymak zorundadır.

* YSK, seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak yasadışı gerekçeleri reddetmeli.

* YSK, iktidar sahiplerinin baskılarına boyun eğmemeli

* YSK, seçimsiz Türkiye isteyenlere dur demek zorundadır

* Hukukun üstünlüğü mü iktidar sahibi üstünlüğü mü karar vermeli

* YSK hakimler mi var iktidar yanlıları mı var

* İktidar sahipleri güçlerini kullanarak kurmak istediği düzeni YSK bozmalıdır."

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bir başka konu şudur; milletimize iletmek isterim, 31 Mart Akşamı Erdoğan'ın yaptığı konuşma sağduyulu bir konuşmaydı. Aradan geçen zaman içerisinde ne oldu, kim veya kimler kulağına fısıldadı da bu duruma geldik. O muktedir konuşmanın üzerinden bu güne Erdoğan'ın kulağına kimler neyi fısıldadı da bu noktaya gelinmiştir?

“Bitmeyen bir FETÖ isnadı var her konuda”

Bitmeyen bir FETÖ isnadı var her konuda. Neden mücadelenizi doğru dürüst yapmıyorsunuz. Yazıktır binlerce gaziye, şehide. Maden her konu FETÖ eylemi olarak görülüyorsa, Erdoğan’ın partisinin başlangıcında yer almış bir isim, açık net söylemeliyim ki Sayın Erdoğan o gün cemaat bugün FETÖ denilen gruba uzaktı. Aradan ne zaman geçti, ne oldu, kim ya da kimler Erdoğan’ı o grupla masaya oturttu? Hem eğitimi, hem yargıyı, hem polisi bu örgüte teslim ettiren irade nedir?

“Faturayı soğanı 10 liraya çıkaran damadına kesmelidir”

Türkiye'de insanların umutları, heyecanı huzuru ortadan kalkmıştır. Eğer sayın Erdoğan beceriksiz, kifayetsiz yöneticilerini mutlu etmek ve ergen triplerini, ergen sinirini milletimizin üzerinden çıkarmak istiyorsa yanlıştır. Bir fatura kesilecekse önce soğanı marketlerde soğanı 10 liraya çıkaran damadına kesmelidir.

Bakan Soylu’ya tepki

İçişleri Bakanlığı'na yakışmayan Karamollaoğlu ile Akşener'i Kandil'le sözleşme imzaladı diyerek kendini kaybetmiş o İçişleri Bakanı'na faturayı kesmelidir. Millete öküz diyen o milletvekiline kesmelidir, milletimize adiler diyen o tarım bakanına kesmelidir. Ve milletin iradesine saygı gösterecek bir tavır koymalıdır.

“Darbede bile bunlar yaşamadık”

12 Eylül’de biz bunu yaşamadık. Bir darbe liderinin yönettiği Türkiye’de biz bunu yaşamadık. Özal başbakan seçildiğinde çok rahat bir şekilde mazbatasını aldı ve Evren tarafından tebrik edildi. Bir faturayı da ortağına kesmelidir. Bir çukur kazıp hepimizi içine düşüren o ortağına kesmelidir.

“Bu ülkenin huzura, gençlerin umuda ihtiyaca var”

Bu millete zillet diyerek hakaret edenler, bizlere PKK’lı diyenler seçimin ortasında beka olmadığını, beş harfliler diyerek o kelimenin içini boşaltıp alay konusu yapan diyenleri sorgulamalıdır. Ne yapılmak isteniyor bu ülkede? Bu ülkenin huzura, gençlerin umuda ihtiyaca var.

“Bu millet muhtar bile olamaz diyenlere karşı Erdoğan’ı Başkan yaptı”

Bu millet öyle bir millettir ki muhtar olamaz diyen muktedirlere karşı Sayın Erdoğan’ı Başkan yapmıştır. Ama bugün o millete ve onun iradesine böyle bir saygısızlık yapılmasını da cevabını sandıkta çok net verecektir.

Yıldırım’a Meclis Başkanlığı teklifi

Sayın Binali Yıldırım’a da birkaç cümle etmek istiyorum. Siz bu ülkede Başbakanlık yaptınız, Meclis Başkanlığı yaptınız ve aday oldunuz. Tarih sizi böyle yazmasın. Bu partinizin içerisindeki beceriksiz insanların ortaya koyduğu tavrın ortaya koyun. Sayın Binali Yıldırım, Sayın Erdoğan hemen Mustafa Şentop’u istifa ettirin, Binali Yıldırım’ı aday gösterin İyi Parti olarak kendisine oy vereceğiz."