Akşener, tazminat ödemeye kararlı! Bakın bu kez ne dedi

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanmak için her şeyi yapacağını iddia ederek, meydan okudu.

Güncellenme 10 Mart 2019 20:33

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini açık açık 'Seni tutuklatacağım' dediğini belirterek, “Elinden geleni ardında koyma. Senden toz zerresi kadar korkarsam namerdim. Yahu muhterem, ben bunları daha evvel yaşadım. Belinde silah olanlar, elinde tank, tüfek olanlar bastıramadı da o günlerde onlardan korkanlar mı beni korkutacak? Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

“Seçimi kazanmak için her şeyi yapar”

Akşener; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanmak için her şeyi yaptığını iddia ederek, "Allah seçimi kazanmak için vatandaşına hakaret edenlerden etmesin. Allah oy için 'Ben milletime terörist der miyim' diyenlerden etmesin. Allah demek zorunda bırakmasın. Sayın Cumhurbaşkanı çok kızdı. Ben dedim ki Denizli'de 'Cumhurbaşkanı'nın terörist dediği koca yürekli Denizlililer” dedi.

“Hapse göndereceğim” diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ben Denizlilere terörist demedim” dediğini belirten Akşener, “Olabilir de kardeşim 11 milyon oy almış CHP'nin seçmenine 'Terörist' diyorsun, 5 milyon almış İyi Parti seçmenine 'Terörist' diyorsun. Saadet Partisi, Demokrat Parti seçmenine, Millet İttifakı'na 'Terörist' diyorsun. Hadi onu anladık kardeşim de seçim almak için her şeyi yapıyorsun da güzel kardeşim, Sayın Erdoğan, soğancıya, domates yetiştiricisine, patates yetiştiricisine neden 'Terörist' dedin, market sahibine 'Terörist', halde çalışanlara 'Terörist', önüne gelen 'Terörist.' Bunu yüzüne vurduğunda da aynı tehdit. Sayın Erdoğan açık açık dedi ki 'Seni tutuklatacağım.' Elinden geleni ardında koyma. Senden toz zerresi kadar korkarsam namerdim. Yahu muhterem, ben bunları daha evvel yaşadım. Belinde silah olanlar, elinde tank, tüfek olanlar bastıramadı da, o günlerde onlardan korkanlar mı beni korkutacak? Hodri meydan. Ama ayıp olan bir şey var. O da şu, en azından niyetini sakla, niyetini. 'Talimat verdim, hem parasını alacağım hem de hapse göndereceğim' diyor” ifadelerini kullandı.