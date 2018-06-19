Akşener seçilirse bu isimleri yardımcısı yapacak!

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçilmesi halinde Karamollaoğlu ve İnce'yi başkan yardımcılığına getireceğini söyledi.

Güncellenme 19 Haziran 2018 13:57

Ekşi Sözlük'te soruları yanıtlayan İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "İkinci tura sizin kalmanız durumunda Sayın İnce ve Sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı veya Sayın İnce kalırsa sizin ve Sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı konusuna bakışınız nedir?” sorusuna, "2. tura ben kalacağım ve elbette kabul ettikleri takdirde başkan yardımcılığında arkadaşlarımla beraber çalışacağım" cevabını verdi.

Akşener "2. tura İnce'nin kalması halinde destek verir misiniz?" sorusuna da "Ben bu soruya ‘evet' cevabını vermekten yoruldum. Ama ben kalacağım” diye yanıt verdi.

Kendisine "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olmak nasıl bir duygu?" sorusu sorulan Akşener, "Harika bir duygu. Hele yenmek daha da harika bir duygu" ifadelerini kullandı.

Evde beslediği evcil hayvanlarının ismi sorulan Akşener, "Epeyce çok. Badem, Duman, Şirin, Paşa, Şeker adlı kedilerimiz var. Koska vardı maalesef öldü. Ayrıca sokakta baktığımız Şanslı, Gece, bir de Pırtık adında köpeklerimiz var" dedi.