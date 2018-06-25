Akşener ortalarda yok, İnce açıklama yaptı!

İnce ve Akşener'in seçim sonrası ortalarda görünmemesi soru işaretlerine neden olurken, İnce daha önce verdiği saatte kameralar karşısına geçti.

Güncellenme 25 Haziran 2018 11:59

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli kameralar karşısına geçti. CHP'nin adayı İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'nin adayı Akşener açıklama yapmadı.

Açıklama yapılmadı

YSK'nın kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli açıklamalarda bulundu ama muhalefetten herhangi bir aday çıkıp açıklama yapmadı.

Sosyal medya soruyor: İnce nerede?

Sosyal medyada ise tüm gözler seçim öncesinde, "Oyunuzu canım pahasına koruyacağım", "50 bin avukatı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) önüne çağıracağım" ifadelerini kullanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile "Beni YSK'nın önünden jiletle kazıyacaksınız" diyen İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i aradı.

Bu kapsamda sosyal medya kullanıcıları bu kadar iddiaları açıklama yapan İnce ve Akşener'in seçim sonrasında sus pus olmasına dikkati çekerek, "İnce, Akşener ve Kılıçdaroğlu nerede" diye sordu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce de, "Bugün saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyeceğim" açıklamasında bulunmuştu.

İnce kameralar karşına geçerek basın açıklamasında bulundu.