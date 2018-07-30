Akşener, o sözleri duyunca partiye geri dönme kararı aldı

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, “Torununuz Pars'a 'Bırakıp kaçtı' derler” sözünü duyunca partiye geri dönme kararı aldı.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 09:08

İyi Parti Genel Başka Meral Akşener, partililerin yoğun isteği üzerine “devam” kararı aldı. İyi Parti TBMM Grup Başkanı Ahad Andican'ın "Torunlarımıza ne deriz" sözü sonrası Akşener’in kendi torunu ve çocuklar, gençler, kadınlar için partisine döndüğü iddia edildi.

Cumartesi akşamı 5 kişilik heyetle yapılan görüşmeyi yazan Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk, burada Akşener’le yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Toplantıda kimler vardı?

Akşener’in ayrılma kararından sonra Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve vatandaşlar İstanbul'daki evinin önünde kamp kurdu. Cumartesi günü Akşener ile görüşmek üzere 5 kişilik bir heyet belirlendi. Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Lütfi Türkkan, Grup Başkanı Ahad Andican, milletvekilleri Aylin Cesur ve Şenol Bal'dan oluşan heyet, Akşener'i evinde ziyaret etti.



“Tarihe böyle geçmeyin"

Heyette bulunan kişiler ayrı ayrı söz aldı ve görüşlerini dile getirdi: "Milyonlarca insan partimize umut bağlamış durumda. Şunu biliniz ki böyle bir dönemde bizi bırakırsanız, 'Meral Akşener, en zor dönemde bırakıp kaçtı' denilecektir. Tarihe böyle geçmeyin."

“Sizin buna hakkınız yok"

Gelenleri dinleyen Akşener'e, kadın milletvekilleri Aylin Cesur ve Şenol Bal, "Eğer dönmezseniz, yapmaya çalışan kadınların da cesaretini kırmış olursunuz. Sizin buna hakkınız yok" dediler. TBMM Grup Başkanı Ahad Adican, Akşener'e siyasette niçin bulunduklarım ayrıntılı olarak anlattı ve şunları söyledi:

“Torununuz Pars'a 'Bırakıp kaçtı' derler”

"Ülkemizde çocuklarımızın, torunlarımızın geleceklerini karartacak adımlar atıldığı bir dönemde sizin genel başkanlıktan vazgeçmeniz halinde ileride bunu anlatmakta zorluk çekeriz. Bu ülkenin çocuklarına üzeride ne söyleyeceksiniz? Torununuza, gençlerimize ne diyeceksiniz? Torununuz Pars'a 'Bırakıp kaçtı' derler. Onlara karşı hepimizin sorumlulukları var. İlk girilen seçimde 10 puan almak da başarıdır. Ufak tefek pürüzler bizi yıldırmamalıdır. Bu ülke çocuklarının istikbali için mücadele vermeliyiz."



"Ben bu ülkenin çocuklarına kıyamam”

Meral Akşener, "Ben bu ülkenin çocuklarına kıyamam. Tamam, tamam... Pazartesi günü saat 15.00'te Başkanlık Divanı'nı toplayalım" dedi ve yarın genel merkeze gidip kurultay hazırlıklarına başlayacağını söyledi.