Akşener, ne zaman açıklama yapacak?
Yaşadığı hezimet sonrası sırra kadem basan İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in yarın açıklama yapacağı açıklandı.
Türkiye'nin büyük bir merakla beklediği seçimlere iddialı giriş yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hala açıklama yapmadı. İyi Parti Meclis'e 44 milletvekili soktu.
Seçim sonuçları hakkında açıklama yapan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Akşener'in Çarşamba günü açıklama yapacağını söylemişti. Ancak İyi Parti'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akşener'in yarın açıklama yapacağı duyuruldu.
İyi Parti’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Genel Başkanımız Meral Akşener, seçimlere ilişkin basın açıklamasını yarın partimizin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.