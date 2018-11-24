Akşener, muhalafetin ortak adayı mı olacak?

İyi Parti, Akşener'in Ankara ya da İstanbul'dan Millet İttifakı'nın ortak aday olacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 24 Kasım 2018 11:02

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik, 31 Mart 2019’da yapılacak yere seçim kulislerini “Pazarlık masası” başlığıyla köşesine taşıdı.

Çelik, hafta içinde Ankara’da Millet İttifakı’nın ortak İstanbul adayı olarak Meral Akşener’in isminin konuşulduğunu, iki gün sonra da Akşener’in Ankara’dan aday olacağının konuşulduğunu iddia etti.

Konuya dair İyi Partili isimlerle görüşen Çelik, gelen cevabı yazdı.

Bu iddianın asılsız olduğunu ifade eden İyi Partililer, bu dedikoduların Meral Akşener’i küçültmek için bilinçli olarak yayıldığını söyledi.