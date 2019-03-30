Akşener meydan okudu: Gel beni al da görelim bakalım!

Elinde çanta ile miting alanına çıkan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, “Gel beni al da görelim bakalım” sözleri ile Erdoğan'a meydan okudu.

Güncellenme 30 Mart 2019 13:07

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa’daki mitinge elinde çanta ile çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a meydan okuyan Akşener’in çantasının içinde "Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı, seccade, tesbih, iki elbise ve başörtüsü" olduğu ortaya çıktı.

“Erdoğan, bu çantayı bugün benim elime verdi”

Partisi ve kendisi hakkında sarf edilen sözlere değinen Akşener, “Yerel seçim öncesi Millet İttifakı olarak yaptığımız son mitingdeyiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yanında getirdiği çantayı gösteren Akşener, “Bu çanta Yassıada'da giderken rahmetli Menderes'in, Zincirbozan'a giderken rahmetli Demirel'in, rahmetli Ecevit'in elindeydi. Bu çanta Mamak'a giderken rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in elindeydi. Kadere bakın, bu çanta Pınarhisar'a giderken de Erdoğan'ın elindeydi. Pınarhisar'a giderken muktedirlere karşı boynunu eğmeyeceğini söyleyen Sayın Erdoğan, bu çantayı bugün benim elime verdi" diye konuştu.

“Gel beni al da görelim bakalım”

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: Eğer hapsettirecekse, can baş üstüne. Buradan huzurlarınızda sesleniyorum. 1 Nisan'ı beklemeye gerek yok. Gel beni al da görelim bakalım. Ben bu çantayla Mamak'a gitmek isterim. Gerekirse ölüme giderim.

Çantanın içinde ne var?

İşte Akşener’in çantasında bulunanlar: Kur’an-ı Kerim – Türk bayrağı – Seccade – Tesbih – İki elbise – Başörtüsü