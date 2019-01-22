Akşener, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sanayicilerle bir araya geldi.

Güncellenme 22 Ocak 2019 17:06

Buradaki konuşması sırasında bir sanayicinin sorusunu da yanıtlayan Akşener, Ankara’yı alacaklarını düşündüklerini, Mansur Yavaş’a öneriler ve katkılar olursa kendisine de ileteceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu ile ne görüşüldü?

Toplantının ardından bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün yapılan görüşmenin sorulması üzerine Akşener, "Biz sadece bize bırakılan birkaç konuyu görüştük, o kadar" dedi.

Hangi illerde anlaşma sağlandı?

"İlçelerde bir anlaşma sağlandı mı?" sorusuna Akşener, "Pek çok ilde sağlandı. Onlar da ilan edilecek, biz adaylar üzerinde konuşmuyoruz, il ve ilçe... İzmir'de herhangi bir ilçe paylaşımı konusunda sorun yok" karşılığını verdi.

Hayalet seçmen açıklaması

Meral Akşener, "hayalet seçmen" iddialarıyla ilgili soru üzerine, "Onları takip edeceğiz" ifadesini kullandı.