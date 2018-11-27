Akşener, İyi Parti'yi öveyim derken AK Parti'yi övdü!

Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada benzersiz bir siyasi gafa imza atarak, İyi Parti yerine AK Parti dedi.

Güncellenme 27 Kasım 2018 11:56