Akşener, İyi Parti'yi öveyim derken AK Parti'yi övdü!
Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada benzersiz bir siyasi gafa imza atarak, İyi Parti yerine AK Parti dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’deki grup toplantısında partisi hakkında konuşurken İyi Parti yerine, AK Parti dedi. Akşener, Türk milletinin şaşmaz feraseti ile bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurduğunu söyledi. Akşener hatalı cümle kurduğunu anlayınca “İyi Parti’yi kurdu” şeklinde düzeltti.
Akşener, İyi Parti’nin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Konuşmasının son bölümüne gelen Akşener, partisinden bahsederken, 'İyi Parti' yerine 'AK Parti' diyerek siyasi tarihe geçecek bir gafa imza
Akşener, atalarımızın “Kul daralmayınca hızır yetişmez” dediğini, milletin şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurduğunu söyledi.
Bu cümleler sonrası yanlışını hemen fark eden Akşener sözlerini, "İyi Parti'yi kurdu, yerine geliyoruz. İyi Parti göreve hazır. İyi Parti belediyeleri devralmaya hazır" diyerek düzeltti.