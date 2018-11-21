Akşener, İnce'yi bu sözlerle eleştirdi

Meral Akşener, İnce'nin kendisini "başkan yardımcısı yapacağım" sözlerini eleştirdi.

Güncellenme 21 Kasım 2018 09:57

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi "Açıklamayı bir yere oturtamıyorum. Bir Genel Başkan'a siyasi nezaket gösterilmeliydi" sözleri ile eleştirdi.

BBC Türkçe'ye konuşan Akşener, genel seçim sürecinde olduğu gibi, "ittifak" görüşmelerinde iki tarafı da zorlayan kimi sorunlar yaşanabileceğini fakat bu "ittifakı zora sokan taraf olmayacaklarını söyledi.

O açıklamaya tepki

Akşener, genel seçime giderken Millet İttifakı ile yola çıkıldığını, İyi Parti’nin ittifak içinde kendi üzerine düşeni yaptığını, 5 milyon seçmenin de bu ittifakın içinde İyi Parti’yi tercih ettiğini, şu an kendilerine düşenin 5 milyon seçmenin hakkını, hukukunu korumak olduğunu, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde bazı problemler yaşandığını, bunların bir kenara bırakıldığını, Muharrem İnce'nin 'Akşener ve Demirtaş'ı başkan yardımcım' yapacağım açıklamasını bir yere oturtamadığını belirtti.

İnce’ye eleştiri

“Bir Genel Başkan'a siyasi nezaket gösterilmeliydi” diyen Akşener, o süreçte, bu yaşananlara karşılık ağzından tek incitici kelime çıkmadığını, bunun nedeninin ise ittifakın devam etmesi olduğunu, Millet İttifakı bileşenlerinin hakkını, hukukunu koruyacaklarını, kendilerinde ince hesap olmayacağını, bu tür iş birliği görüşmelerinin tamamında olumlu sonuç çıkar diye bir kaide olmadığını, seçmeni hayal kırıklığına uğratmayacaklarını söyledi.