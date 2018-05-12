Akşener, İnce'ye bu sözlerle cevap verdi

Meral Akşener, Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamaya, "O gün gelsin mutlaka kendisi ile görüşeceğim" diyerek cevap verdi.

Güncellenme 12 Mayıs 2018 10:27

İyi Parti ile CHP'nin seçim sürecindeki yakınlaşması tam gaz devam ederken Muharrem İnce'nin yaptığı "Beni yardımcısı yaparsa ikinci turda Meral Akşener'i desteklerim" sözleri partililerden tepki alırken Akşener'den bu ifadelere bir cevap geldi.

Seçim çalışmalar kapsamında Karadeniz'de bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, ikinci tura kalamaması halinde Meral Akşener için çalışacağını söylemişti. Bu sözlere Akşener, Balıkesir'den cevap verdi.

Partisinin miting programı kapsamında haftanın son gününü Balıkesir'de geçiren Akşener, burada Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a eleştirilerde bulundu. Daha sonra İnce'nin sözlerine de değinen Akşener, Muharrem İnce'nin zeki bir siyasetçi olduğunu, bir şey söylüyorsa bir bildiği olduğunu, o gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğini söyledi.