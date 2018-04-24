Akşener ikna olursa Gül aday olacak!

SP'li bir yönetici, Gül adaylığı konusunda CHP ve Saadet'in hemfikir olduğunu fakat Akşener'in ikna edilmeye çalışıldığını söyledi.

Güncellenme 24 Nisan 2018 10:50

Bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday arayışında olan CHP, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı için önce Saadet Partisi ile ortak fikirde oldukları ama Meral Akşener'in bu duruma sıcak bakmadığı iddia edildi.

Akşener adaylığa sıcak bakmıyor

Saadet Partisi'nin Kayseri'deki aktif olan bir ismi, CHP ile SP'nin Gül'ün adaylığı konusunda hemfikir olduğunu Genel Başkan yardımcısı Atik Ağdağ, birebir görüşmeleri sürdürdüğünü, Akşener'in bu adaylığa sıcak bakmadığını iddia etti.

CHP ve SP hemfikir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçimleri 24 Haziran olarak açıklamasından sonra muhalefet kanadından adayı belli olan tek parti İYİ Parti oldu. CHP ve bir süredir yükselişte olan Saadet Partisi'nin adayları ise hala merak konusu. Aday arayışları sürerken SP ve CHP'nin Gül'de anlaştığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

Akşener “evet” derse Gül ikna olur

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Saadet Partisi yöneticisi, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, SP ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı olmadığını, CHP ve SP'nin Gül'ü ortak aday çıkarma konusunda hemfikir olduğunu, Akşener'in adaylık konusunda ısrarlı olduğunu, ikna edilmeye çalışıldığını, Gül'ün adaylığı için girişimleri hem Temel Karamollaoğlu'nun hem de Atik Ağdağ'ın yürüttüğünü, Akşener'in "evet" demesi durumunda Gül'ün ikna olabileceğini söyledi.

Gül’ün kardeşinden açıklama

Abdullah Gül'ün Kayseri'de bulunan dünürü olan Refah Partisi eski milletvekili Şaban Bayrak ile şu an iş gezisi için yurtdışında bulunan kardeşi Macit Gül, adaylık konusunda bir bilgilerinin olmadığını gelişmeleri medyadan takip ettiklerini söyledi.