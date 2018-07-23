Akşener için kendilerini zincirlediler

İyi Parti'deki olaylar sonrasında bazı partililer kendisini Akşener'in evine zincirledi.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 16:23

Çıkan olaylar sonrası olağanüstü kongre kararı alan İyi Parti'de yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener için partililer kendilerini Akşener'in evine zincirledi.

Partililer Akşener’in evinin önünde toplandı

Burada oturma eylemi yapan partililer tekrar aday olmaları için Akşener'e çağrıda bulundu. İstanbul dışındaki teşkilatlarda görevli partililerin de İstanbul'a, Akşener'in evinin önünde toplanmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kendilerini zincirlediler

İyi Parti Esenyurt İlçe Başkanı Bülent Ural, Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural ve Avcılar Teşkilat Başkanı Namık Şeker kendilerini Meral Akşener'in evine zincirledi.

“Kendimizi buraya kilitledik”

Eylemler hakkında açıklama yapan İyi Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural, "İYİ Parti sadece bir siyasi parti değildir. İYİ Parti Meral Akşener'in liderliğinde bir araya gelinen bir iyilik hareketidir. Bu iyilik hareketinin de yegane lideri Meral Akşener'dir. Kendimizi buraya kilitledik. Kendisi bizzat gelip bu kilidi açacak" dedi.