Akşener, fırsatçı terörünün suçunu hükümete yamamak istedi!

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, fırsatçı teröründen dolayı artan meyve ve sebze fiyatlarının faturasını hükümete kesmeye çalıştı.

Güncellenme 12 Şubat 2019 11:34

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kimseye suç atmaya kalkmayın suçlu sizsiniz kardeşim sizsiniz” fırsatçı terörünün suçunu hükümete yıkmaya çalıştı.

“Ekonomide gidişat kötü”

Doğru gördükleri yolu kimseyi kırmadan önermeye devam edeceklerini belirten Akşener, ekonomide kötü bir gidişat olduğunu, yargıda haksızlıklar yapıldığını, sınır güvenliği problemi yaşandığını, bu sorunları çözmek istediklerini, vatanı seven herkesin aynı duyguyu paylaştığını söyledi.

Fırsatçılar kim?

Domates, biber ve patlıcanın fiyatını artıranların kim olduğunu soran Akşener, fırsatçıların tepesine çökülmesi gerektiğini, iktidarın şikayet edecek makam olmadığını, hükümetin sürekli şikayet ettiğini, yapamayanların yerine görevi yapabilenlere bırakması gerektiğini ifade etti.

İktidara ağır suçlamalar

Akşener, meselenin bu zamanları kollayan fırsatçılar olmadığını, her kriz döneminde fırsatçıların olduğunu, devletin gereğini yapacağını, üretenin de satanın da feryat ettiğini, bu işte bir gariplik olduğunu, zamların sorumlusunun iktidar olduğunu, ürünün pahalı olmasına neden olan o aracı fırsatçıların iktidar olduğunu ileri sürdü.

“Kimseye suç atmaya kalkmayın”

24 Haziran öncesi çıktıkları her seçim kampanyasında hükümeti uyardıklarını belirten Akşener, “Çiftçi rahatsız düşürün bu maliyetleri demedik mi. Üretici dağınık kooperatifler kurun güçlensinler dedik. Ciddi ürün kaybı var, verim düşüyor dedik. Kendi çıkardığınız tarım kanununu bile uygulamıyorsunuz. Verilen hibe ve destekler doğru adrese gitmiyor denetleyin dedik. Velhasıl dedik de dedik. Hiç kulak asmadınız. Nasılsa 5 müteahhitinizin keyfi yerinde yazıktır. Ne hale geldik. Bunları yapmadıkça mutfaktaki yangın sönmez. Sadece günü kurtarmak için adım attığınızda oy almak için adım attığınızda bu iş yürümez. Kimseye suç atmaya kalkmayın suçlu sizsiniz kardeşim sizsiniz” açıklamasını yaptı.