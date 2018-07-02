Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı oluyor?

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 11:26

24 Haziran seçimleri sonrası en fazla merak edilen konulardan bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirleyeceği kabine için çok sayıda ismin ön plana çıktı. Ekonomi yönü ağırlıklı olacak kabine için milletvekillerinden değil dışarından atamaların olacağı ise en fazla konuşulan kulislerden birisi...

Bu kapsamda en bomba kulis ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili oldu. İddiaya göre Akşener Başkan yardımcısı olacak...

İyi Parti'den yetkili isimlerin Odatv'ye yaptığı açıklamaya göre ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan veya AK Parti'den henüz böyle bir teklifin gelmedi. Yetkililer ayrıca, Akşener'in kendisine yapılacak olan, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" teklifini de kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade ettiler.

Akşener'e yakın kaynaklar bu söylentilerin MHP tarafından bilinçli olarak yayıldığını iddia ettiler.