Akşener: Erdoğan'ın B planı yokmuş!

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedeceğini hiç düşünmediği için B planı olmadığını ileri sürdü.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 11:31

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK’nın İstanbul kararına dair yaptığı açıklamada, "Erdoğan kaybedeceğine hiç inanmamış ki bir B planı yokmuş" ifadelerini kullandı.

“Muhtar bile olmaz dediler, Başkan oldu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Muhtar bile olamaz diye manşetlerin atıldığı, Erdoğan'ın sözleriyle söylüyorum 'abidik gubidik' bir davayla hapse gönderildi” diyen Akşener, Erdoğan’ın bu süreç sonrası başbakan hatta cumhurbaşkanı olduğunu ve başkan olduğunu hatırlattı. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı durması gerektiği muktedir anlayışın tam içinde yer almasının çok acı bir şey olduğunu söyledi.

“Saray denilen şey bir zihniyettir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zihniyet değiştirdiğini iddia eden Akşener, “O subay evlerinde yaşadığınız zaman komşunuzun dertlerini bilirsiniz. Para saklanamayan bir şeydir. Parayı kasada saklayamazsınız üstünüze başınıza, hayat tarzınıza yansır. Saray denilen şey bir zihniyettir. Bütün saraylar aynıdır. Böyle bir durumda şimdi Saray'a gittiniz, binlerce bürokratik kadronuz oluştu binlerce arabayla geziyorsunuz bu şaşanın insan ruhunda yarattığı bir dönüşüm var. O fakir sofrasına oturduğunuzda yadırgarsınız, o sofra da sizi yadırgar” dedi.

“Temel sorun Erdoğan'ın Saray şaşasına teslim olması”

Akşener, “Saray'a girdiğiniz zaman herkesten kopmaya başlarsınız. Her zaman birileri size kötülük yapacakmış gibi görürsünüz. Temel sorun Erdoğan'ın Saray şaşasına teslim olması. Dünün mağduru mazlumu ekonomik manada bir yükselti içinde oldu. Elin taşıyla elin kuşunu vurmak gibi bir anlayış söz konusu oldu” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan’ın B planı yokmuş”

AK Parti’nin İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle ilgili konuşan Akşener, “Çok şey affedildi, sayın Erdoğan'ın da hoşuna gitti bunlar. Siz de bir süre sonra buna inanırsınız. O da inandı. Teşkilat 'Reis bulur bir şeyler' dedi, Erdoğan da 'Bizim teşkilatlar çalışır' dedi. Daha önce seçilenlerin hizmet anlayışından uzaklaşması, çok ilginç iddialar var. Erdoğan kaybedeceğine hiç inanmamış ki bir B planı yokmuş. Bir fatura kesmesi lazımdı. Orada devreye yakınları girdi. Ailesinden bahsetmiyorum. Kime fatura kesilecek? İstanbul teşkilatına. Bu konuyla ilgili genel başkan yardımcısına, bakanlara kesilecek. Böyle bir faturanın ödenmemesi için Sayın Erdoğan'ın yapmaması gereken bir noktaya getirdiler” açıklamalarını yaptı.