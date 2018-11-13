Akşener, bu sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Akşener, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Ali Erbaş'ın görevden alınması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 13 Kasım 2018 11:01

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, zaman zaman Atatürk hakkındaki sözleri ile tartışma yaratan Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesini eleştirdi.

“Tarihi feslilerden öğreniyorsunuz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Akşener, "Sayın cumhurbaşkanı size sesleniyorum tarihi feslilerden öğreniyorsunuz, bu bizi kahrediyor. Türk devletinin cumhurbaşkanı bir meczuptan tarih öğrenemez. O adamı danışmanlığınızdan, Diyanet İşleri Başkanı'nı da görevden alın" ifadelerini kullandı.

“Ezana dil uzatanlarla mücadele ediyoruz”

Türk milletinin dün işgale izin vermediğini, buna bugün de yarın da izin vermeyeceğini belirten Akşener, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağını, bir tarafta ezana dil uzatanlarla mücadele edildiğini, diğer tarafta kurucu iradeye savaş açanlarla mücadele edildiğini söyledi.

“Sayın Cumhurbaşkanı size sesleniyorum…”

Akşener, “Cuma hutbesinde Cumhuriyet'in kurucularına bir Fatiha'yı çok görenler bir müptezele ziyarete gitti. Dün sosyal medyadan sordum bugün buradan da soruyorum. İşgal altındaki 18 adamıza atanan papazlara da gidecek misin? Atatürk'e hakaret eden bir adama gidecek başka bir gün yok muydu? Oraya o adamın bağlı bulunduğu dış merkezlere mesaj vermek için mi gittin? Sayın Cumhurbaşkanı size sesleniyorum tarihi feslilerden öğreniyorsunuz bu bizi kahrediyor. Türk devletinin cumhurbaşkanı bir meczuptan tarih öğrenemez. Kurtuluş savaşı için keşke Yunan kazansaydı diyen adamdan tarih öğrenemez” dedi.

“Diyanet İşleri Başkanı'nı da görevden alın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Akşener, "Tarihi 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenden değil gel bizden öğren. O adamı danışmanlığınızdan, Diyanet İşleri Başkanı'nı da görevden alın” ifadelerini kullandı.