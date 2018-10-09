Akşener: Allah’ın laneti PKK’nın üzerine olsun

Akşener, geçen hafta yaşananlardan dolayı Bahçeli'ye tepki gösterirken, Şehit haberleri üzerine, “Allah’ın laneti PKK’nın üzerine olsun” dedi.

Güncellenme 09 Ekim 2018 11:04

Yaşanan onca şeye rağmen artık beteri olmaz dediklerini ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapacağını yaptığını söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu olayın Türk siyasetine kara bir leke çaldığını, yaşananların Ne Türkiye için ne de Türk Milliyetçiliği için bir gelecek vadetmediğini ortaya koyduğunu belirtti.

“Allah’ın laneti PKK’nın üzerine olsun”

“Bu topraklarda her şehit babasının dilinden iki kelime düşer; O da vatan sağolsun” diyen Akşener, “Herkes peşini bıraksa bile bu davayı kıyamete kadar sürdüreceğiz. Allah’ın laneti PKK’nın üzerine olsun. Askerimize, korucumuza güvenlik güçlerimize selam olsun. İdam Meclis'ten gelirse onaylarım diyen Erdoğan'a sesleniyorum, adım atmıyorsun ama laf atıyorsun. Milleti kandırmaktan vazgeç. İktidarın küçük ortağı bir af teklifi açıkladı. İktidar devlete karşı suçlar affedilebilir diyor. Af konusunda iktidarın duruşunu henüz anlayamadık. Bazı kişileri güvence altına mı alacaklar? FETÖ'nün kodamanlarını mı salacaklar, açılım sürecindekileri mi salacaklar belirsiz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’ye tepki

Geçen hafta yaşanan olaya da değinen Akşener, “Yaşadığımız onca şeye rağmen artık beteri olmaz diyorduk ama Sayın Bahçeli yaptı yapacağını. Türk siyasetine kara bir leke çaldı. Ne Türkiye ne de Türk Milliyetçiliği için bir gelecek vadetmediğini açıkça ortaya koydu” dedi.

“Kendi delegenin karşısına çıkacak cesaretin yok”

Bahçeli’ye seslenen Akşener, “Cumhuriyetin kurucu iradesinin, Türk milliyetçiliğinin bayrağını düşürdün. Sen onu, saray kapısına serecektin ki, biz razı olmadık. Milliyetçilik saray bahçelerinde kök salmaz. Kongrede önüme çıkacak cesaretin yok. Kendi delegenin karşısına çıkacak cesaretin yok. İstanbul’dan aday çıkaracak cesaretin yok. Millete küfredenler iktidardan aldığı milyarlık ihaleler alanlar hayasızca sokakta geziniyor. Kapalı kapılar ardında Erdoğan bile tavır koyuyor ama senden ses yok” ifadelerini kullandı.