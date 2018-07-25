Akşener aday olacak mı? İşte açıklama...

İyi Parti'nin Afyon'daki kampında gelen sert eleştirilere dayanamayarak istifa eden Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını duyurdu.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 12:17

İyi Parti olağanüstü kurultayında aday olup olmayacağı tartışma konusu olan ve Genel Başkanlıktan istifa eden Meral Akşener, partililerden 72 saatlik bir süre istemişti. Akşener sosyal medya hesabından kararını duyurdu.

Yaptığı açıklama ile tekrar aday olmayacağını belirten Akşener, partinin yeni yönetimle yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.

Akşener'in istifası sonrası bazı partililer kendisini zincirleyerek eylem yapmış ve Akşener'in geri dönmesini istemişlerdi. İyi Parti sözcüsü Aytun Çıray, Akşener'in 12 Ağustos'ta yapılacak kurultayda tek aday olacağını açıklamıştı.

Yeni bir yönetimle devam etmeli

Twitter'dan son kararını açıklana Akşener, "Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim" dedi.

Engellendik iddiası

Büyük engellerle karşılaştığını belirten Akşener, "Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır" ifadelerini kullandı.

Kesin bir dille reddetti

Akşener ayrıca, "Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.