Aksaray'da feci kaza! Sınava giderken...

Aksaray'da sınava giden bir ailenin aracı ile başka bir aracın çarpışması sonrası adeta can pazarı yaşandı.

Güncellenme 01 Haziran 2019 14:30

Aksaray’da içinde ailesi ile birlikte LGS sınavına girmek için yola çıkan genç bir kızın da bulunduğu otomobil ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Bir kişi ağır yaralandı

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi ile Esmekaya beldesi arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cavit Ö. (33) idaresindeki 34 İY 3481 plakalı otomobil, Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya köyü yakınlarında, Servet D.'nin (52) kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 34 plakalı otomobildeki Nisa Ö. (14) ve Feyza Ç. (19) yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Servet D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılardan Nisa Ö., LGS kapsamındaki merkezi sınava katılmak üzere ailesiyle Eşmekaya'dan Eskil'e gittiği öğrenildi.