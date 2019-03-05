Akşam bu besinleri tüketmeyin!

Akşam saatinde tüketilen besinler belli bir takım sorunların yaşanmasına neden olur. Peki gece hangi besinlerden uzak durmak gerekir?

Güncellenme 05 Mart 2019 12:25

Uzmanlar, yüksek kalorili, sağlıksız besinlerin tüketilmesini önermiyor özellikle geç saatlerde bu besinlerin tüketilmesini önermemektedir. Akşam saatlerinde tüketilen besinler sindirim sorunları, uyku problemleri ve kilo gibi olumsuz sorunların yaşanmasına neden oluyor. Peki bu besinler hangisidir?

Çikolata

Gece yenilen çikolata insan vücudunda direk yağ olarak depolanır. Özellikle bitter çikolata uyku sorununun yaşanmasına neden olur. İçerisinde bulunan bir takım uyaranlar kalp ritmini artırır.

Hamur işleri

Akşam çayı ile birlikte tüketilen hamur işleri anlık mutlulukların yaşanmasına neden olur. Hızlı olarak kana karıştığı için çok yeme isteğinin yaşanmasına neden olur.

Cipsler

Yüksek yağ içermesi nedeni ile yağlı yiyecekler kişinin mide rahatsızlığı yaşamasına neden olur ve özellikle alınan kaloriler bel ve çevresinin yağlanmasını sağlar.

Yağda patlamış mısır

Mısır yapı olarak yağlı bir besindir ekstra yağda kavrulması mısırın yağ içeriğini artırır ve yağlanmaya neden olur. Bol miktarda tuz içermesi vücutta ödem ve şişliklerin oluşmasını sağlar.

Abur cubur

İşlenmiş gıdalardan sadece gece değil her zaman uzak durmak gerekir. Bu besinler yüksek oranda monosodyum glutamat içermesi nedeni ile uyku sorunlarına neden olur.

Hamburger ve pizza

Gece geç saatlerde yemek yapmaktan üşenildiğinde hazır bir kurtarıcı olarak görülen pizza yüksek oranda kaloriye sahiptir.

Kahve

Yoğun oranda kafein içermesi bakımından ekstra enerji ve uyku sorunu yaşamanıza neden olur.

Şerbetli tatlılar

Yoğun oranda şeker tüketilmesi bir anda yüksek şerbet alımını ve kalori alımını tetikler kan şekerinin düzensiz olarak yükselmesini sağlar. Gece tüketilen şerbetli tatlılar kilo olarak kalır.