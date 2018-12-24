Akpınar ve Gezen'in ifadesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadesi ortaya çıktı.

Güncellenme 24 Aralık 2018 13:54

Bir televizyon kanalında katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanan ve haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde polis ekipleri eşliğinde ifade vermek üzere Anadolu Adliyesi’ne götürüldü.

İkilinin savcılığa verdiği ifadeler ortaya çıktı. Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen ikilinin, sözlerinin çarpıldığını ve kullandıkları ifadelerin mizah ve eleştiri kapsamında olduğunu söylediği ortaya çıktı.

“Suçlamaları kabul etmiyoruz"

Akpınar’ın "Sözlerimiz mizah ve eleştiri kapsamındaydı, ifadelerimiz çarpıtıldı. Suçlamaları kabul etmiyoruz" dediği, Gezen’in ise "Cumhurbaşkanı'na hakaret etme kastım yok. Ben oyuncuyum sahnede de aynı cümleleri kullanıyorum Mizahi eleştiri yaptım" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

'Adli kontrol' şartı ile serbest kaldılar

Akpınar ve Gezen’in serbest bırakılması yönünde karar veren savcı ikiliyi, 'adli kontrol' hükümleri uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.