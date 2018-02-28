AKOM'dan kritik uyarı!

AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul'da başlayan kuvvetli yağış Perşembe sabah saatlerine kadar devam ettikten sonra bölgeyi terk edecek.

Güncellenme 28 Şubat 2018 21:25

AKOM'un yaptığı yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde İstanbul'da başlayan kuvvetli sağanak yağışın öğleden sonradan itibaren yüksek kesimlerde kar, şehir merkezlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili olduğunu aktarıldı.

Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, bu akşamdan itibaren yağışın il genelinde kar şeklinde devam edeceği ve Perşembe sabahına kadar devam edeceği ardından ise bölgeyi terk edeceği belirtildi.

İstanbul'da Perşembe ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklıkarının özellikle gece ve sabah erken saatlerinde mevsim normallerinin alına düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamda, buzlanma, don olayı meydana geleceğinden trafikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İBB AKOM, meteorolojik tahminlere göre tüm vatandaşların hava koşullarından sorun yaşamaması için tedbirler alındığı, İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Gıda ve Hayvancılık, Sağlık Daire Başkanlıkları Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT, Metro İstanbul şirketleri, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi İCA şirketi temsilcileri AKOM'da görev yapıyor."