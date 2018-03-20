Akkuyu'nun temelini Erdoğan ve Putin atacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini çok yakında Putin ile birlikte atmayı planladıklarını açıkladı.

Güncellenme 20 Mart 2018 16:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni'nde halka hitap etti. Erdoğan, 2017'de Türkiye'nin dünyada en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldığını, enerji talebinin de buna göre artış kaydedeceğini, altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini Putin ile birlikte atmayı planladıklarını belirtti.

TANAP bu yıl faaliyete geçecek

Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltacak, kaynak ve güzergah çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adım attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak, Doğu Akdeniz boru hattı gibi projeler bu amaçla geliştirildi. TANAP'ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz" dedi.

2019’dan ilk gaz alınacak

TANAP'ın devamı niteliğindeki hattın da 2020 yılında devreye girmesini beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Akımı, ilk hattın kıyılarımıza bu sene ulaşmasını, 2019 sonunda da ilk gazı almayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji talebinin artış göstereceğini, 2017 senesinde Türkiye'nin dünyada en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldığını belirtti.

Açılış Putin’le yapılacak

Putin ile dün telefon görüşmesi yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini çok yakında değerli dostum Sayın Putin ile birlikte atmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz. 36 metrelik dünyanın en büyük sondaj gemilerinden birini Türkiye'ye kazandırdık. Gemimiz ilk sondajı gerçekleştirmek üzere yakında Akdeniz'de yola çıkacak. Kıbrıs açıklarında Türkiye'ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj faaliyetleri konusundaki net tavrımız umarım birilerine ders olmuştur. Kıbrıs Türklerinin hakkını kimse ihlal edemez."