Akın İpek İngiltere'de gözaltına mı alındı

Pasaportuna el konulan ve ev hapsi cezası verilen Akın İpek'in gözaltına alındığı iddia edildi.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 15:35

FETÖ'nün en önemli finansörü olan eski Koza Holding yöneticisi Akın İpek, Türkiye'nin iade talebi üzerine İngiltere'de gözaltına alındı.

Bakan Gül’den açıklama

Geçtiğimiz gün İngiltere'nin başkenti Londra'da ev hapsi cezası alan Akın İpek hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Biz, 'bunlar bağımsız Türk yargısına iade edilsin’ diyoruz" dedi.

İpek’e yakalama kararı

FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding'in eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. FETÖ firarisi Akın İpek hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

15 Temmuz’dan sonra kaçtı

Daha önce Londra'da görüntülenen Akın İpek, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından, bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'dan dönmeme kararı aldığını açıklayan Akın İpek, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle görüntülendi.

Terör örgütünü finanse etti

İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.