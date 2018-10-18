"Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerlerı" ABD basınında!

New York Times gazetesi, İBB'nin "Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerlerı"nı gündeme taşıdı.

Güncellenme 18 Ekim 2018 17:45

New York Times gazetesi, İBB’nin çevre kirliliğini önlemek amacıyla uygulamaya koyduğu "Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerlerini" gündeme taşıdı.

Övgüyle bahsedildi

"İstanbul'un otomatları geri dönüştürülen şişe ve kutular için kontör yüklüyor" başlıklı bir haber yayınlayan New York Times, İstanbul'da metro istasyonlarına yerleştirilen ve vatandaşlara, makineye çöplerini atarak bilet kartlarına kontör yükleme imkanı sunan "geri dönüşüm makinelerinden" övgüyle bahsetti.

Geri dönüşüm teşvik edilmek isteniyor

Haberde, bu uygulama ile geri dönüşüm uygulamalarının yetersiz kaldığı, 15 milyondan fazla kişinin yaşadığı şehirde geri dönüşümü teşvik etmenin amaçlandığı vurgulandı.

Çarşamba günü uygulamaya konuldu

İBB’nin İstanbul’da çarşamba günü, metro kartlarını doldurması gereken yolcular için nakit dışında alternatif bir ödeme aracını halka sunduğu belirtilen haberde, bunun "Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerlerini" olduğunu belirtti.

İndirimli yolculuk imkanı sunulacak

Öte yandan haberde, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın, makinelerin her bir yolcu tarafından atılan şişe sayısını takip edeceğine ve kişilere, tiyatro bileti gibi hizmetlerden bedava ya da indirimli istifade etme imkanı sunulacağına ilişkin sözleri aktarıldı.

Hangi araçlarda kullanılacak

Geri dönüşüm karşılığında kontör eklenen kartların metro, otobüs ve tramvaya binmek için kullanılabileceği belirtildi.

100 tane kurulması planlanıyor

İlki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Metro İstasyonu'na konulan geri dönüşüm konteynerlerinden yıl sonuna kadar şehir genelinde 25 noktada en az 100 tane daha kurulması planlanıyor.

Hangi pet şişe, ne kadar?

Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri, çöpleri pet şişe ve alüminyum metal kutular olmak üzere 2 grupta topluyor. Konteynerlere 0,33, 0,5 ve 1,5 litrelik pet şişeler ile 0,33 ile 0,5 litrelik metal içecek kutuları atılabiliyor.

Doğrudan para verilmeyecek

Çöplerini konteynerlere atan vatandaşlara doğrudan para verilmiyor. Onun yerine kişinin İstanbulkart'ına 2 ile 9 kuruş arasında para yükleniyor.

Tek seferlik bilet için ne kadar pet şişe gerekiyor

Tek seferlik bilet için 28 adet 1,5 litrelik pet şişenin geri dönüşüme kazandırılması gerekiyor.