Akaryakıt yüklü tren raydan çıktı!

Ankara-Sincan hattında akaryakıt yüklü tanker vagonları taşıyan tren, raydan çıktı.

Güncellenme 14 Mart 2019 11:04

Ankara-Sincan tren hattının Çağlayan Alt Geçidi mevkisinde akaryakıt yüklü tanker vagonları taşıyan tren, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

4 vagon raydan çıktı

Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra bölgeye ulaşan ekipler, tren ile 4 tanker vagonun raydan çıktığını belirledi.

TCDD ekipleri, olay sonrası hafif yan yatan tren ve vagonların devrilmemesi için önlem aldı.

Ulaşıma kapatıldı

Kaza nedeniyle Sincan istasyonu bölgesindeki üç ayrı demir yolu hattının biri ulaşıma kapandı.

TCDD ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara başladı

Günün ilk ışıklarıyla birlikte TCDD ekipleri raydan çıkan tren ve vagonların yeniden demiryolu hattına yerleştirilmesi ve gerekli onarım için çalışma başlattı.

Ekipler kazada hasar görmeyen ve hareket kabiliyetini yitirmeyen tanker vagonları çekici vasıtasıyla bölgeden uzaklaştırdı.

Kazanın meydana geldiği demir yolu hattının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürerken diğer hatlardan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Başkentray banliyö seferlerinin devam ettiği öğrenildi.