Akar'ın duruşu dikkatlerden kaçmadı

Akar'ın Milli Savunma Bakanı olarak açıklandığı sıradaki duruşu dikkatlerden kaçmadı.

Güncellenme 10 Temmuz 2018 12:22

Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinenin açıklanması sırasında bütün bakanları tek tek çağırarak tanıttı. Bakanlar da Erdoğan'ın yanında hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olduğunu anons etti. Basın mensuplarının karışına çıkmak için diğer bakanların yanına geçen Akar hazır ol'a geçerek bekledi. 64 yaşındaki Akar'ın askerlik hayatı boyunca yaptığı bu hareketi burada da tekrarlaması Reuters objektiflerine yansıdı.