Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Genelkurmay Başkanı Akar, Türkiye'ye yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetleri sürdüreceklerini ve bundan dönüşün söz konusu olmadığını söyledi.

Güncellenme 12 Haziran 2018 10:52

Kuzey Irak'ta bulunan Sincar, Kandil, Hakurk ve Avaşin-Basyan'a yönelik hava harekatlarını Birleştirilmiş Harekat Merkezi'nden takip eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok" dedi.

Gece TSK tarafından başlatılan Kandil ve Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatında 12 hedefin imha edildiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sincar, Hakurk ve Avaşin-Basyan'a yönelik hava harekatlarını Birleştirilmiş Harekat Merkezi'nden takip etti.

Operasyonla ilgili açıklama yapan Akar, "Bu sefer, bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmekte kararlıyız. TSK, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve daima görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.

Akar ayrıca, "Ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok" dedi.