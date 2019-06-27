Akar ve Jeffrey'den kritik görüşme!

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey'le bir araya geldi.

Güncellenme 27 Haziran 2019 14:05

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Brüksel'de bir araya geldi.

Akar-Jeffrey görüşmesinde Münbiç ve Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesinde, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı’nda bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Akartarafından muhatabına Münbiç’te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye’nin görüşleri bir kez daha aktarıldı" ifadeleri yer aldı.