Akar, TSK'ya bu sözlerle veda etti

Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen Akar, TSK'ya veda mesajı yayınladı.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 16:26

Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen Hulusi Akar, TSK'ya veda mesajı yayınladı. Akar yaptığı açıklamada, "Askerlik mesleğinin gerektirdiği vazifeleri yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğu ile şerefle taşıdığım üniformamdan ayrılmanın hüznünü birlikte yaşıyorum" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı görevini devreden Akar, TSK'daki görev hayatına 1972'de teğmen olarak başladığını, askerlik hayatına Genelkurmay Başkanlığı gibi onurlu bir görevi devrederek veda ettiğini, askerlik mesleğinin gerektirdiği vazifeleri yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını, şerefle taşıdığı üniformamdan ayrılmanın da hüznünü yaşadığını söyledi.

Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde sadakatle ve onurla görev yaptığını belirten Akar, bu süre zarfında, 'En büyük takdir, güvenilmek; en büyük başarı, bu güvene layık olmaktır' düsturunu meslek hayatı boyunca egemen kılmanın gayreti içinde olduğunu belirtti.

Akar, Terörle Mücadele Harekâtı ile kara, deniz ve hava hudutlarımızın güvenliği başta olmak üzere tüm görevlerin icrasında yasalarla tanınan her türlü inisiyatif, imkân ve yetki; muhakemeye dayalı cesaretle tereddütsüz kullanıldığını söyledi.

Akar sözlerine şöyle devam etti:

Silahlı Kuvvetlerimizin fedakâr ve kahraman mensupları olarak sadakatiniz, üstün ahlaki ve mesleki niteliklerinizle Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Yaşar GÜLER başta olmak üzere, yeni komuta heyetinin emir ve komutasında çok daha önemli başarılar kazanacağınıza inanıyorum."