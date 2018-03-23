Akar: FETÖ'cülerden ayrı ayrı şikayetçiyim!

Genelkurmay Başkanı Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler, FETÖ'nün darbe girişimi kapsamında ifade verdi.

Güncellenme 23 Mart 2018 11:33

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine yönelik açılan Genelkurmay çatı davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Akar ve Güler ifade verdi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar dün gece "katılan" sıfatıyla ifade verdi.

Mahkeme heyeti iki ismi de dinledi

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Akar ve Güler için dün ara celse açtı. Akar ve Güler akşam saatlerinde Ankara Adliyesi'ne gelerek, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından dinlendi.

Daha önceki beyanları tekrarladılar

İki isimde daha önce vermiş olduklarını beyanları doğruladı. Bazı sanıkların kendiler hakkında iler sürdüğü iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını savundular.

“Darbe sırasında vatanı ve millet düşündüm”

Orgeneral Akar ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sadece şahsına değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve millete karşı yapılan bir dava olduğunu, bu girimi öğrendikten sonra ülkeyi ve milleti düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklından bile geçirmediğini, tüm mesaisini ve enerjisini kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadığını, bu süreçte şahsıyla ilgili herhangi bir kaygı taşımadığını, kendimi korumaya yönelik herhangi bir düşüncesi ve girişimim de olmadığını söyledi.

“Emir 18:30'da verilmiştir”

Akar, "Savcılık ifademde de belirttiğim üzere tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde hava sahasının kapatılması ile ilgili emir 18:30'da verilmiş ve 19:06'da bahse konu emir ilgili şahıs ve kuvvet harekat merkezlerine ulaşmış, 19:26 itibariyle tüm hava araçları için işlemler tamamlanmıştır. Bu husus kayıtlarda mevcuttur" ifadelerini kullandı.

İhbara göre tüm tedbirler alındı

Tarafına ulaşan ihbarın mahiyetine göre tüm tedbirler alındığını, ihbarın değerlendirilip gerekli tedbirlerin alınmaya başladığı saat itibariyle kışladaki askeri personel mesaiden ayrıldığını ve sadece nöbetçi personelin kışlada bulunduğunu aktaran Akar, "İhbarın mahiyetine göre önlemlerin alınmasına başlandığı saat itibariyle kışladan ayrılmaması şeklinde bir talimatın verilmesine gerek görülmediği gibi böyle bir talimatın da pratikte bir yararı olmayacağı izahtan varestedir" dedi.

O iddialar hakkındaki açıklaması

Akar ifadesinin devamında, "Genelkurmay Başkanı'nın yanında görev yapanlar FETÖ'cü çıktı" iddiasıyla ilgili, "FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki hususiyetleri özellikle gizlilik konusunda kullandığı yöntemler dikkate alındığında FETÖ mensubu olan TSK personelinin teşhisi ve tespiti her zaman mümkün olmamıştır, maiyetimde FETÖ'cü olduğu bilinerek herhangi bir personel istihdam edilmediği gibi istihdamına da müsaade edilmemiştir" şeklinde konuştu.

FETÖ’cülerden ayrı ayrı şikayetçiyim

Akar, "Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bu hain terör örgütü yapılanması içinde olan ve şahsıma, milletime, silah arkadaşlarıma, emniyet mensubu kardeşlerime, devletin kurumlarına, Türk Tarihi ve medeniyetimize bu derece zarar veren her bir kişiden ayrı ayrı şikayetçiyim" sözleri ile ifadesini tamamladı.