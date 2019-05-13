AK Parti'ye yakın yazardan çok konuşulacak uyarılar!

Dilipak; Beştepe’yi dost görünerek boğmaya çalışanların olduğunu, Erdoğan'ın yakınındakilerin onu bitirmeye çalıştığını iddia etti.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 10:07

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, köşesindeki yeni yazısında "Reisin yakınındakiler reisi kötü şekilde harcadı” şeklinde skandal bir değerlendirmede bulundu.

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'te "Erdoğan, Birlik Vakfı’nda" başlığıyla yayımlanan yazısında "Erdoğan’ın İstanbul’da Birlik Vakfı iftarındaki konuşması önemli. Şimdi bu söylemin eyleme geçmesi gerek" ifadelerini kullandı.

"Beştepe’yi dost görünerek boğmaya çalıştılar"

Dilipak, "Menfaatleri olan bir işi kendi aralarında hallettiler, menfaatleri olmayan sıradan bir işi bile Beştepe’ye havale ettiler. Beştepe’yi dost görünerek boğmaya çalıştılar" diye yazdı.

"Daha ağır olur"

Dilipak, "Beklentiler boşa çıkar, söz sadece sözde kalır, kuvveden fiile çıkmazsa bedeli daha ağır olur" dedi.