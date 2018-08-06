AK Parti'nin yeni A Takımı'nda kimler olacak?

AK Parti yönetiminde kimlerin yer alacağı tartışma konusu olurken, genç isimlere de bu kadroda yer verileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 09:26

Büyük kongresini 18 Ağustos’ta yapacak olan AK Parti’nin MKYK ile MYK’da önemli değişikliklerin olacağı iddia edildi.

Hürriyet’in haberine göre, AK Parti’nin A Takımında bu kez genç isimler yer alacak. Peki bu isimler kim olacak?

İki isim parti yönetiminde olmayacak

Şu anki MKYK’da yer alan kritik isimlerde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Başkanvekili Mustafa Şentop’un yeni görevlerinden dolayı parti yönetiminde görev almayacakları belirtildi.

Numan Kurtulmuş’un durumu netlik kazanmadı

MYK’da yer alan bazı isimlerde değişikliğe gidileceği iddia edilirken, mevcut MKYK’da yer alan Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Jülide Sarıeroğlu’nun yeni yönetimde de yer alıp alamayacakları tartışılıyor. Öte yandan Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş’un durumu da henüz netlik kazanmadı.

O isimler parti yönetiminde olacak mı?

AK Parti kulislerinde ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu zamana kadar komisyonda görev verdiği isimlere ağırlıklı olarak MKYK’da görev vermediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı tavırla devam ederse bahsi geçen isimleri MKYK’ya da alamayabileceği fakat özellikle Bozdağ ve Kurtulmuş’u ileride parti yönetiminde de düşünmesi durumunda istisna yapabileceği belirtildi.

Kabinedeki üç isim de yönetimde olacak

Mevcut MKYK’da yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni dönemde de yer alabilecekleri belirtiliyor.

Canikli ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde ne kabine ne de Meclis yönetiminde görev alan eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin de MKYK listesine konulabileceği dile getiriliyor.

Genç isimlerde yönetimde olacak

Yeni MKYK’da yer alacağı konuşulan isimler arasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MKYK’da genç isimlere yer vermeye hazırlandığı da vurgulanırken, bu konuda öne çıkan isimler arasında ise İstanbul Milletvekili ve eski Sağlık Bakan Yardımcısı Erkan Kandemir ile 24 Haziran seçimlerinde Kocaeli’den 11. sıradan aday gösterilen ancak seçilemeyen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram’dan söz ediliyor.