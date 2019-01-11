AK Parti'nin Trabzon adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı kapsamında iki ilçe MHP'ye bırakıldı.

Güncellenme 11 Ocak 2019 22:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’daki AK Parti’nin yerel seçim adaylarını açıkladı. 31 Mart’ın farklı bir dönüm noktası olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur ittifakının karşımızdaki zillet ve illet ittifakına karşı zaferini ben şimdiden görüyorum" dedi.

Cumhur İttifakı kapsamında Trabzon’da iki ilçe MHP’ye bırakıldı. AK Parti’nin Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Zorluoğlu olarak açıklandı.

Trabzon ilçelerinin belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:

Akçaabat: Osman Nuri Ekim

Araklı: Recep Çebi

Arsin: Muhammed Said Gürsoy

Beşikdüzü: Harun Demirci

Düzköy: Yılmaz Ankara

Çaykara: Hanefi Top

Dernekpazarı: Mehmet Aşık

Köprübaşı Ali Aydın

Hayrat: Salih Öztel

Maçka: Koray Koçhan

Of: Salim Salih Saralıoğlu

Ortahisar: Ahmet Metin Genç

Sürmene: Rahmi Üstün

Vakfıkebir: Muhammed Balta

Yomra: İbrahim Sağıroğlu

MHP'ye bırakılan ilçeler şu şekilde:

Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu

Şalpazarı: Refik Kurukız