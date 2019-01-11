AK Parti'nin Trabzon adayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı kapsamında iki ilçe MHP'ye bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’daki AK Parti’nin yerel seçim adaylarını açıkladı. 31 Mart’ın farklı bir dönüm noktası olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur ittifakının karşımızdaki zillet ve illet ittifakına karşı zaferini ben şimdiden görüyorum" dedi.
Cumhur İttifakı kapsamında Trabzon’da iki ilçe MHP’ye bırakıldı. AK Parti’nin Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Zorluoğlu olarak açıklandı.
Trabzon ilçelerinin belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:
Akçaabat: Osman Nuri Ekim
Araklı: Recep Çebi
Arsin: Muhammed Said Gürsoy
Beşikdüzü: Harun Demirci
Düzköy: Yılmaz Ankara
Çaykara: Hanefi Top
Dernekpazarı: Mehmet Aşık
Köprübaşı Ali Aydın
Hayrat: Salih Öztel
Maçka: Koray Koçhan
Of: Salim Salih Saralıoğlu
Ortahisar: Ahmet Metin Genç
Sürmene: Rahmi Üstün
Vakfıkebir: Muhammed Balta
Yomra: İbrahim Sağıroğlu
MHP'ye bırakılan ilçeler şu şekilde:
Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu
Şalpazarı: Refik Kurukız