AK Parti'nin son anketi açıklandı! İşte Erdoğan'ın oyu

Yeni sistemde Erdoğan'ın büyük çoğunluğun oyunu alarak Cumhurbaşkanı olacağı ama AK Parti'nin tek başına iktidar olamayacağı ön görüldü.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 11:48

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi beraberinde bazı zorlukları da getiriyor. Partilerin ve liderlerin iktidar olabilmek için artık daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Bu durum şimdiden yüzünü göstermeye başladı.

Yeni sistemde daha fazla oya ihtiyaç var

16 yıldır tek başına başarılı bir şekilde iktidar olan AK Parti, bu süreçlerde bir siyasi partinin alabileceği en yüksek oyu alan parti oldu. Bu durum yeni dönemde de değişmemekle birlikte eski oy oranları AK Parti'nin tek başına iktidarı için yeterli olmayacak. Yeni sistemde daha fazla oya ihtiyaç duyulacak.

İlk turda yüzde 55 ile Erdoğan, Cumhurbaşkanı oluyor

AK Parti'nin yaptırdığı tüm kamuoyu yoklamalarında, Erdoğan’ın ilk turda, yüzde 55 civarında bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçileceği sonucu çıktı.

TBMM'de çoğunluğu alamıyor

Bu durumda AK Parti hala 1 Kasım 2015'te aldığı yüzde 49,5 oy oranını korumasına rağmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre TBMM'de tek başına çoğunluğu elde edemediği ön görülüyor.

Yüzde 50 aşılıyor

AK Parti, MHP ve BBP’nin dâhil olduğu ‘Cumhur İttifakı’nın’ ortak oylarının ise yüzde 50’yi rahatlıkla aştığı belirtiliyor.

Tek başına iktidar olabilecek mi?

Fakat AK Parti'nin en fazla önem verdiği durumlardan biri de "tek başına iktidar" olmak. Dolayısıyla ittifaka rağmen partinin tüm seçim stratejisini bu oy oranını tek başına yakalamak üzerine kurması bekleniyor.