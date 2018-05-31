AK Parti'nin oy oranı ne? İşte son anket

AK Parti'nin son yaptırdığı ankete göre, HDP barajı geçerken MHP ve İyi Parti'nin baraj altında kaldığı belirtildi.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 10:26

AK Parti'nin 24 Haziran seçimleri için yaptırdığı son anketin sonuçları açıklandı. Buna göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 46 çıkıyor. Cumhur İttifakı'nın diğer partisi MHP'nin oy oranı ise yüzde 8-9 oldu. HDP'nin oy oranı yüzde 9-11 arasında değişirken, İyi Parti'nin oy oranı ise yüzde 7-8 bandında yer aldı.

AK Parti’nin oy oranı yüzde 46

7 Haziran seçimlerinde yüzde 41 oy alan AK Parti, 258 milletvekili çıkarmış ve tek başına hükümet kuramamıştı. Daha sonra yapılan 1 Kasım'daki ara seçimde ise AK Parti yüzde 49.5 oy oranıyla 550 milletvekilinden 317’sini almıştı. Şu an yapılan 24 Haziran seçimlerine yönelik anketlerde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 46 düzeyinde çıktı.

İyi Parti ve MHP baraj altında

Yapılan anketlerde, HDP'nin oy oranının yüzde 9-11 bandında çıktığı, MHP’nin yüzde 8-9 ile baraj altında kaldığı, İyi Parti’nin yüzde 7-8 düzeyinde oy alacağı ortaya çıktı.

HDP barajı geçerse AK Parti azınlık olur

Seçimlerde ittifak yapılması nedeni ile yüzde 10 barajı uygulanmayacak ve baraj altı kalan İyi Parti ve MHP'de milletvekili çıkarabilecek. İktidar partisinde, HDP’nin barajı geçmesi durumunda partinin 600 milletvekilinden 320’sini alabileceği hesaplanıyor. Fakat bu çoğunluk anayasayı değiştirmek için yeterli olarak görülmüyor.

Durum 1 Kasım kadar iyi değil

Milletvekili sayısının 600 çıkması sonrası AK Parti'nin vekil sayısında bir artış olmayacağı, sahada 'durumun 7 Haziran kadar kötü olmadığı, ancak 1 Kasım kadar da iyi olmadığı' görüşü dile getiriliyor.

MHP’nin gücü artacak

Kulislerde, vekil sayısının çok sınırlarda da çıkabileceği, 300'ün altına düşebileceği, MHP'nin hükümet üzerinde yaptırım gücünün artacağı, alınacak kararlarda etkili olacağı iddia edildi.